Россия создает базу биометрических данных боевиков на Донбассе. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Российское военное командование усиливает контроль за деятельностью соединений и частей оперативной группировки оккупационных войск на оккупированной части Донбасса. С 12 сентября в "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК" приступила к работе комиссия штаба 8-й армии Южного военного округа Вооруженных сил РФ по проверке боевой и мобилизационной готовности и укомплектованности личным составом.

По данным украинской разведки, сотрудники "министерств внутренних дел" российских оккупационных администраций под кураторством ФСБ России начали создавать единую базу биометрических данных (дактилоскопического учета) военнослужащих российских оккупационных войск.

Сдать отпечатки пальцев придется всему личному составу военных соединений и частей оккупантов, за исключением кадровых военнослужащих российской армии, командированных в так называемые "ЛНР" и "ДНР".

В дальнейшем база данных отпечатков пальцев боевиков на Донбассе будет использоваться российскими спецслужбами для идентификации дезертиров с временно оккупированной территории и установления причастности боевиков к совершению преступлений в России.

Ранее сообщалось, что МИД Украины готов ввести биометрические визы для граждан России.