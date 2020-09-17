Власти Беларуси заявили, что принятая в Европарламенте резолюция не содержит ни одного конструктивного либо взвешенного тезиса.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Беларуси.

Там считают, что документ показывает непонимание происходящих в стране процессов и абсолютную "оторванность от реалий, за что данный орган часто критикуют граждане внутри самого ЕС.

Примечательно, что документ носит явно агрессивный характер и не содержит ни одного конструктивного либо взвешенного тезиса. Даже если бы и хотелось, то опереться в нем не на что.

Отмечается, что в беларуском Министерстве иностранных дел считают, что Европарламентариям не мешало бы "подтянуть" знания по международному праву.

Ранее мы писали, что депутаты Европейского парламента отказались признавать Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси.