В Беларуси отреагировали на решение Европарламента [ Редактировать ]
Власти Беларуси заявили, что принятая в Европарламенте резолюция не содержит ни одного конструктивного либо взвешенного тезиса.
Об этом сообщает пресс-служба МИД Беларуси.
Там считают, что документ показывает непонимание происходящих в стране процессов и абсолютную "оторванность от реалий, за что данный орган часто критикуют граждане внутри самого ЕС.
Примечательно, что документ носит явно агрессивный характер и не содержит ни одного конструктивного либо взвешенного тезиса. Даже если бы и хотелось, то опереться в нем не на что.
Отмечается, что в беларуском Министерстве иностранных дел считают, что Европарламентариям не мешало бы "подтянуть" знания по международному праву.
Ранее мы писали, что депутаты Европейского парламента отказались признавать Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси.
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