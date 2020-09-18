С ночи на 26 сентября и до 24 октября в Эстонии будет действовать общегосударственное ограничение на продажу алкоголя.

Об этом сообщает ERR.

Читайте также Число зараженных COVID-19 приблизилось к психологической отметке

Ночной запрет на продажу алкоголя будет действовать с 00:00 до 10 утра во всех местах, где алкоголь продается для потребления на месте, например, в барах, ночных клубах, ресторанах, театральных буфетах и гостиницах.

"В Эстонии произошел скачкообразный рост случаев заражения COVID-19, и поэтому новое введение общегосударственного ограничения является необходимым и обоснованным", - заявил премьер-министр Юри Ратас.

Ранее сообщалось, что в Крыму ввели ограничения на подачу воды.