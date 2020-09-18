Эстония вводит общегосударственное ограничение [ Редактировать ]
С ночи на 26 сентября и до 24 октября в Эстонии будет действовать общегосударственное ограничение на продажу алкоголя.
Об этом сообщает ERR.
Ночной запрет на продажу алкоголя будет действовать с 00:00 до 10 утра во всех местах, где алкоголь продается для потребления на месте, например, в барах, ночных клубах, ресторанах, театральных буфетах и гостиницах.
"В Эстонии произошел скачкообразный рост случаев заражения COVID-19, и поэтому новое введение общегосударственного ограничения является необходимым и обоснованным", - заявил премьер-министр Юри Ратас.
Ранее сообщалось, что в Крыму ввели ограничения на подачу воды.
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