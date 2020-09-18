Захисні маски: медики закликають не нехтувати засобами індивідуального захисту [ Редактировать ]
Масове носіння масок може приборкати пандемію за три місяці, - вважає головний епідеміолог Сполучених Штатів. Роберт Редфілд очолює Центр контролю та запобігання захворюванням. Під час слухань у Сенаті він заявив: ефективність маски доведена науковими дослідженнями. Більше того, вона стає своєрідним запобіжником, якщо вакцина від вірусу не викликає в людини достатнього рівня імунітету.
За оцінками Редфілда, широкому загалу вакцина від COVID-19 стане доступною лише восени наступного року, тому лікар закликав американців не нехтувати засобами індивідуального захисту.
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