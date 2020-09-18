Масове носіння масок може приборкати пандемію за три місяці, - вважає головний епідеміолог Сполучених Штатів. Роберт Редфілд очолює Центр контролю та запобігання захворюванням. Під час слухань у Сенаті він заявив: ефективність маски доведена науковими дослідженнями. Більше того, вона стає своєрідним запобіжником, якщо вакцина від вірусу не викликає в людини достатнього рівня імунітету.

За оцінками Редфілда, широкому загалу вакцина від COVID-19 стане доступною лише восени наступного року, тому лікар закликав американців не нехтувати засобами індивідуального захисту.