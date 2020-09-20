Відновлення миру, допомога українцям на Сході країни, всебічна підтримка жителів регіонів - основні завдання, з якими "Опозиційна платформа - За життя" йде на місцеві вибори. Своїх кандидатів представили на Херсонщині на партійній конференції. Про її результати розкажуть мої колеги.

Депутати місцевих рад різних рівнів, очільники об'єднаних територіальних громад та міст - представляти "Опозиційну платформу - За життя" в Херсонській області прагнуть понад пів тисячі людей. Серед кандидатів - представники робітничих професій, селянства, підприємці, промисловці та господарники.

Єгор Устинов, голова Херсонської регіональної організації "Опозиційна платформа - За життя":

Тут зібралися невипадкові люди, усі вони професіонали, кращі у своїй справі. Я впевнений, що разом ми можемо подолати кризу в медицині, освіті, комунальній сфері та економіці. Вірю, що наші представники гідно представлятимуть партію і своїх виборців у місцевих органах влади.

Делегати конференції активно підтримали своїх однопартійців у прагненні зробити життя жителів Херсона кращим. За голосуванням за кандидатів спостерігали представники громадянської мережі "Опора".

Петро Зборовський, член політичної партії "Опозиційна платформа - За життя":

Люди, котoрые участвуют в этой гонке - те люди, в которых нуждаются наши избиратели. Это та политическая сила, которая вернет веру и стабильность. Мы уже устали все смотреть на те свистопляски, которые происходят в стране, в каждом регионе и в отдельном селе. Мы устали от псевдореформ.

Очолив список кандидатів у депутати Херсонської облради голова регіональної організації Єгор Устинов. На посаду мера Херсона балотуватиметься Михайло Опанащенко.

Михайло Опанащенко, член політичної партії "Опозиційна платформа - За життя":

Почему мы должны победить? Чтобы Украина не стала большой плантацией сахарного тростника, чтобы мы могли строить предприятия по переработке которые потребуют рабочие места, которые начнут назад возвращать людей, чтобы мы смогли сформировать основу и базу, чтобы воспитать детей, нормально лечить и воспитывать наше население и формировать свои украинские предприятия, свое управление.

Очільник регіональної організації Єгор Устинов зауважив, що підтримка та довіра населення до "Опозиційної платформи - За життя" чимдалі зростає.