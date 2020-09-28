На Донбасі ворог обстріляв наших бійців зі стрілецької зброї. Сталося це поблизу Старогнатівки. Поранених немає. На Сході триває перемир'я.

Що саме зараз відбувається на передовій і чого військові бояться найбільше під час так званої тиші - розкаже Руслан Смєщук.

Глибокі - на повний зріст окопи, а в них - кулеметні вогневі точки. Кулемети мовчать вже другий місяць. Сьогодні на фронті - перший день третього місяця перемир'я.

Вони вночі люблять побігати на повний ріст. Вогонь не відкриваємо, але спостерігаємо.

І хоча це один із найдовших періодів тиші за всю війну, українські бійці - їй не довіряють.

Ігор, військовослужбовець ЗСУ:

Оця тишина, особливо тих хто воює не перший рік, їх насторожує ще більше, ніж сама війна. Тому що багато хто привик, що повинно бути так, що повинно стріляти.

Анатолій, військовослужбовець ЗСУ:

Що це перше перемир'я? Повернемося до 2017 року? так и зараз буде. Їм вигідно перемир'я. Нам запрещают, а вони облаштовують позиції. Бо воно як стріляють спокійніше було, бо не знаєш що від них очікувати.

І дійсно, тут, на Світлодарській дузі, наші солдати десятки разів знімали, як бойовики, не ховаючись, та навіть без бронежилетів, будували нові вогневі точки.

Микола, військовослужбовець ЗСУ:

Провокують, буває що їх видно, чути що проводять роботи якісь.

Але стріляти у жодному разі не можна, навіть коли супротивник нахабно зводить новий бліндаж, з якого потім будуть поливати вогнем, - розповідає Микола. До війни він був енергетиком на залізниці.

Микола, військовослужбовець ЗСУ:

Сидів за комп'ютером в білій сорочці в кабінеті з кондиціонером. Спочатку було трохи незвично, м'яко кажучи. А тепер вже звик, вже у тут умови ніби як там, з кондиціонером.

На передовій Микола з чотирнадцятого року, його особистий бойовий досвід, мабуть, дорівнює сукупному досвіду деяких цілих підрозділів. Так само, і побратими на цій позиції - всі загартовані ветерани.

А це вже наближена до лінії фронту територія. Тут протягом кількох днів проводили перевірки та навчання розрахунків найпотужнішої наявної зброї. Екіпажі ракетних та артилерійських комплексів підіймали по тривозі, відпрацьовуючи відбиття раптового прориву бойовиків.