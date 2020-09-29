29 и 30 сентября ожидаются магнитные бури уровня G1. По прогнозам ученых, они станут самыми ощутимыми за год. Об этом сообщает golos.ua.

Отмечается, что планетарный индекс геомагнитной активности будет равен в эти дни 5 баллам по 9‑балльной шкале, где 0 означает отсутствие геомагнитных возмущений, а 9 – экстремальный шторм.

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Так, во вторник, 29 сентября, магнитная буря началась между 3 и 6 часами утра и успокоится после полудня. А в среду, 30 сентября, ранняя буря будет немного короче – около 3 часов, но геомагнитное влияние начнется еще до полуночи, а уляжется после полудня.

Следующая череда магнитных бурь ожидается в конце октября 2020 года – 21, 22 и 23 числа. Они также будут достигать уровня G1.

Геомагнитные бури – это волнение магнитного поля Земли длительностью от нескольких часов до нескольких суток, вызванное поступлением в окрестности нашей планеты возбужденных высокоскоростных потоков солнечного ветра и связанной с ними ударной волны.

Людям, которые плохо переносят скачки давления, в дни магнитных бурь врачи советуют соблюдать некоторые правила:

гипертоникам – пить побольше воды и снизить употребление соли в этот период;

гипотоникам – принимать тонизирующие настойки (к примеру, элеутерококка или лимонника).

Также необходимо хорошо высыпаться, избегать повышенных нагрузок, занятий спортом, утомительных походов по магазинам или садовых работ на даче.

Ранее сообщалось, что синоптики предупредили об аномальной погоде в октябре.