Конфликт в Нагорном Карабахе: Азербайджан заявил о гибели 12 мирных жителей [ Редактировать ]
Число мирных жителей Азербайджана, убитых в результате очередного военного конфликта в Нагорном Карабахе, возросло до 12. Еще 35 мирных жителей получили ранения различной тяжести.
Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Азербайджана.
Также сообщается, что в результате обстрелов с армянской стороны, были повреждены 66 домов. Сейчас прокуратура проводит экспертизу для установления тяжести телесных повреждений, а также для оценки размера ущерба, нанесенного гражданской инфраструктуре.
Ранее сообщалось, что МИД Украины отреагировал на конфликт в Нагорном Карабахе.
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