Число мирных жителей Азербайджана, убитых в результате очередного военного конфликта в Нагорном Карабахе, возросло до 12. Еще 35 мирных жителей получили ранения различной тяжести.

Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Азербайджана.

Также сообщается, что в результате обстрелов с армянской стороны, были повреждены 66 домов. Сейчас прокуратура проводит экспертизу для установления тяжести телесных повреждений, а также для оценки размера ущерба, нанесенного гражданской инфраструктуре.

Ранее сообщалось, что МИД Украины отреагировал на конфликт в Нагорном Карабахе.