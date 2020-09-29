Во время карантина не запрещено проведение вакцинации согласно Национальному календарю прививок. Плановая иммунизация, наоборот, является залогом защиты детей от ряда опасных инфекций. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, сообщает пресс-службу Минздрава.

"Пандемия COVID-19 привела к резкому уменьшению количества прививок детей, а соответственно, и к снижению их защиты и рисков возникновения заболеваний, которые можно предотвратить путем вакцинации. Согласно рекомендациям ВОЗ, любые прерывания плановой иммунизации, даже на короткий период приведут к повышению вероятности вспышек вакциноуправляемых инфекций или росту количества случаев заболеваний", - подчеркнул Виктор Ляшко.

Также главный государственный санитарный врач напомнил об алгоритме проведения прививок. По его словам, начать вакцинацию нужно с визита к семейному врачу, во время консультации с которым можно получить ответы на интересующие ворпросы - начиная от наличия вакцины до возможных реакций организма.

"Каждый пациент имеет право посмотреть флакон с вакциной, спросить или самостоятельно проверить срок ее годности. По вашей просьбе медицинский работник должен предоставить вакцину, чтобы вы могли проверить указанные на ней срок годности и серию. Хочу подчеркнуть, что вакцинация - это быстро, почти безболезненно и необходимо, особенно в наше непредсказуемое время", - заявил Виктор Ляшко.

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