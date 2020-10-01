Комунальні біди українців. Тарифи - високі, якість послуг - низька. Як зробити так, щоб якість відповідала ціні?

Засмічені дитячі майданчики, занедбані під'їзди, замість квітів - смітники.

Геннадій Михайлович, житель Києва:

Они приходят раз в две недели убирать. Уже жильцы звонят, чтобы пришли убрали. О подъездах - говорить нечего. Во дворе даже не убирают.

На прибирання прибудинкових територій серед інших комунальних послуг кияни витрачають найбільше: у середньому до 20 відсотків від загальної суми у платіжці. За виконану роботу на прибудинковій території ніхто не звітує. На думку колишнього очільника КМДА Олександра Попова, ці фінансові потоки треба пустити через міський бюджет. Тоді питання нецільового використання відпаде.

Олександр Попов, голова КМДА (2010-2014):

Многие киевляне не понимают за что они платят, потому что эта территория, она на самом деле, даже не определена какими-то нормативными документами. Тут уже - как поставили коммунальные службы. Чтобы убрать эту несправедливость, я предлагаю эти 20 процентов квартирной оплаты перевести на бюджетное финансирование.

Та лише цей крок навряд чи дозволить столиці скоротити розмір боргів за комірне. Адже частина киян просто не мають грошей на його оплату.

Лідія, жителька Києва:

Умер муж, я осталась одна. У меня пенсия 2600. У меня субсидии нет. Я выплачиваю в месяц 700 рублей. 2600 получаю. Я - инвалид. Скажите, как жить? Как жить?

Загальна сума боргу киян і столичних підприємств за вже спожиті комунальні послуги майже 6 мільярдів гривень! І продовжує зростати. Щось подібне Київ уже пережив у 2010 році - тоді чиновники, аби збільшити надходження коштів, запровадили знижку на комуналку для тих, хто платить справно.

Олександр Попов, голова КМДА (2010-2014):

Моя бы рекомендация была сделать этот дисконт не 10, а 15, а может и 20 процентов. Чтобы большой ресурс поступил на счета коммунальных предприятий, и ограничить срок действия этих решений, например, 1 января.

Ще один спосіб покласти край комунальній кризі в Києві, каже Попов, зробити місто енергетично незалежним - для цього, створити власну комунальну енергосервісну компанію, використовуючи для генерації газ українського видобутку.