50-летняя жительница Парижа обнаружила в своем подвале более полумиллиона евро. Об этом сообщает телеканал France 24.

Деньги находились в чемодане, который лежал в запертом подвале под парижской квартирой в 7-м арондисмане - элитном районе Парижа, расположенном всего в двух шагах от Марсова поля.

Читайте также Девушка разбогатела за полдня благодаря собственному изобретению

Отмечается, что женщина решила продать квартиру, которая досталась ей по наследству от матери, и вызвала агента по недвижимости для оценки стоимости жилья. Когда они вместе со специалистом добрались до подвала, который шел "в комплекте" с квартирой, то поняли, что помещение заперто.

Как сообщает Le Parisien, новая собственница добросовестно пыталась разыскать предыдущего владельца подвала, разместив объявление, однако даже через месяц никто не откликнулся.

В итоге новая хозяйка вызвала слесаря, который вскрыл замок на двери помещения. Там и обнаружился чемодан, набитый купюрами в 50, 100 и 500 евро.

Ранее мы писали о том, что семейная пара нашла клад на 10 млн долларов.

Также сообщалось, что пенсионеры разбогатели на коробке из-под печенья.