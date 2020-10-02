Женщина нашла в подвале более полумиллиона евро [ Редактировать ]
50-летняя жительница Парижа обнаружила в своем подвале более полумиллиона евро. Об этом сообщает телеканал France 24.
Деньги находились в чемодане, который лежал в запертом подвале под парижской квартирой в 7-м арондисмане - элитном районе Парижа, расположенном всего в двух шагах от Марсова поля.
Отмечается, что женщина решила продать квартиру, которая досталась ей по наследству от матери, и вызвала агента по недвижимости для оценки стоимости жилья. Когда они вместе со специалистом добрались до подвала, который шел "в комплекте" с квартирой, то поняли, что помещение заперто.
Как сообщает Le Parisien, новая собственница добросовестно пыталась разыскать предыдущего владельца подвала, разместив объявление, однако даже через месяц никто не откликнулся.
В итоге новая хозяйка вызвала слесаря, который вскрыл замок на двери помещения. Там и обнаружился чемодан, набитый купюрами в 50, 100 и 500 евро.
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