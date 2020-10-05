По делу убийства журналиста Павла Шеремета проверяют еще одну версию. Об этом рассказала глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

СМИ писали о якобы причастности к убийству гражданина Максима Зотова - бизнес-партнера разыскиваемого экс-министра Александра Клименко.

Он отметил, что на сегодняшний день дело уже в суде и полиция не имеет права комментировать эту версию.

Эта версия проверялась. И даже проверялась еще на первых этапах расследования смерти Шеремета.

Напомним, журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. В декабре прошлого года правоохранители задержали по подозрению в его убийстве трех человек - врача и волонтера Юлию Кузьменко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь и ветерана АТО Андрея Антоненко.

Ранее сообщалось, что суд начал отбор присяжных для рассмотрения дела.