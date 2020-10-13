В зависимости от ситуации с коронавирусом страны ЕС будут попадать в разные цветные зоны Источник: FRONTEX

Страны-члены Евросоюза согласовали единую систему организации трансграничного перемещения людей внутри шенгенской зоны в условиях пандемии. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

Система предполагает создание общей карты Евросоюза с цветовой кодировкой, в зависимости от которой будет разрешен или запрещен въезд. Карта будет составляться на основе данных, предоставляемых членами ЕС по следующим критериям:

количество случаев коронавируса на 100 тыс. населения за последние 14 дней;

количество тестов на 100 тыс. населения за последнюю неделю;

процент положительных тестов на COVID-19 за последнюю неделю.

На основе этих данных страны ЕС будут попадать в зеленую, оранжевую, красную или серую зоны.

Государства-члены ЕС не должны ограничивать свободное передвижение лиц, прибывающих в зеленые зоны или из них.

Страны ЕС, которые считают необходимым ввести ограничения, могут потребовать от лиц, приезжающих из незеленых зон, соблюдать по приезду карантин и пройти тест на коронавирус. Ранее каждая страна Евросоюза самостоятельно принимала решение об ограничениях на въезд или выезд.

Ранее сообщалось, что для украинцев открыли границы 58 стран.