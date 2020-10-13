Евросоюз принял единую систему перемещения внутри Шенгена [ Редактировать ]
Источник: FRONTEX
Страны-члены Евросоюза согласовали единую систему организации трансграничного перемещения людей внутри шенгенской зоны в условиях пандемии. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.
Система предполагает создание общей карты Евросоюза с цветовой кодировкой, в зависимости от которой будет разрешен или запрещен въезд. Карта будет составляться на основе данных, предоставляемых членами ЕС по следующим критериям:
- количество случаев коронавируса на 100 тыс. населения за последние 14 дней;
- количество тестов на 100 тыс. населения за последнюю неделю;
- процент положительных тестов на COVID-19 за последнюю неделю.
На основе этих данных страны ЕС будут попадать в зеленую, оранжевую, красную или серую зоны.
Государства-члены ЕС не должны ограничивать свободное передвижение лиц, прибывающих в зеленые зоны или из них.
Страны ЕС, которые считают необходимым ввести ограничения, могут потребовать от лиц, приезжающих из незеленых зон, соблюдать по приезду карантин и пройти тест на коронавирус. Ранее каждая страна Евросоюза самостоятельно принимала решение об ограничениях на въезд или выезд.
Ранее сообщалось, что для украинцев открыли границы 58 стран.
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