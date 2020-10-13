У католиков может появиться "святой покровитель интернета" (видео) [ Редактировать ]
Источник: carloacutis.com
Католическая церковь причислила к лику блаженных Карло Акутиса, итальянского подростка, скончавшегося от лейкемии в возрасте 15 лет в 2006 году. Об этом сообщает Catholic News Agency.
Впервые за многие годы Католическая церковь причисляет к лику блаженных такого юного человека. Уже доказан один случай чудесного исцеления ребенка, прикоснувшегося к футболке покойного Карло Акутиса.
Если будет подтвержден факт совершения еще одного чуда благодаря его покровительству, юноша может стать первым святым из поколения миллениалов.
Карло Акутис увлекался компьютерными науками и создал сайт, на котором собирал описание всех задокументированных чудес католической церкви. Он был глубоко верующим человеком, стремился помогать страждущим и обездоленным.
Вскоре после его смерти Карло получил прозвище "святого покровителя интернета". В проповеди по поводу беатификации Акутиса, кардинал Агостино Валлини заявил, что "Карло использовал интернет для распространения Евангелия, чтобы дотянуться до как можно большего числа людей".
Ранее сообщалось, что Папа Римский рассказал, что думает о хорошей еде и сексе.
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