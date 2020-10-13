Ватикан причислил к лику блаженных подростка, который может стать покровителем интернета Источник: carloacutis.com

Католическая церковь причислила к лику блаженных Карло Акутиса, итальянского подростка, скончавшегося от лейкемии в возрасте 15 лет в 2006 году. Об этом сообщает Catholic News Agency.

Впервые за многие годы Католическая церковь причисляет к лику блаженных такого юного человека. Уже доказан один случай чудесного исцеления ребенка, прикоснувшегося к футболке покойного Карло Акутиса.

Если будет подтвержден факт совершения еще одного чуда благодаря его покровительству, юноша может стать первым святым из поколения миллениалов.

Карло Акутис увлекался компьютерными науками и создал сайт, на котором собирал описание всех задокументированных чудес католической церкви. Он был глубоко верующим человеком, стремился помогать страждущим и обездоленным.

Вскоре после его смерти Карло получил прозвище "святого покровителя интернета". В проповеди по поводу беатификации Акутиса, кардинал Агостино Валлини заявил, что "Карло использовал интернет для распространения Евангелия, чтобы дотянуться до как можно большего числа людей".

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