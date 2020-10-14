У Сєвєродонецьку та Краматорську відкрили пам’ятні меморіали захисникам України [ Редактировать ]
Наступний матеріал про тих, хто, власне справжній "винуватець" сьогоднішніх святкувань, пробігів та маршів. Яка ситуація на фронті, та як відзначають... якщо відзначають.
День захисника на передовій дивіться в сюжеті Руслана Смєщука.
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Передові позиції між Світлодарською дугою та Горлівським напрямком. Цього тижня ворог тут неабияк активізувався. Особливо напередодні Дня захисника України.
Роман, військовослужбовець Збройних сил України:
Вдень, в принципі, вони себе ще поводять, якщо взяти в бойовому плані - досить спокійно, тихенько. Десь, коли там пожежі - то чутно вибухи. А вночі бувають провокативні постріли.
Лише за минулу добу таких атак було щонайменше шість - це більше, аніж зазвичай. Тож для більшості вояків День захисника почався, як завжди, з чергування на спостережниках та чищення зброї.
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А це вже мобільний військовий шпиталь в Сєвєродонецьку. Сьогодні тут відкрили меморіал на честь загиблих бойових медиків Збройних сил України в період від 2014 до 2020 року. Їх - сімдесят три.
Сергій Гайдай, голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації:
Я хотів би просто подякувати батькам цих хлопців та дівчат, медиків - які народили дійсно героїв України. На жаль, їх з нами нема, але дуже багато військових дякують їм за своє врятоване життя.
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Краматорськ. Сьогодні тут також відкрили новий пам'ятник - ним стала ось ця десантна бронемашина. Саме вона брала участь у боях за звільнення Краматорська та Слов'янська. Під час ворожої атаки її підбили, після чого військові віддали її на ремонт. А сьогодні вона повернулася на Донеччину вже як монумент.
Відкривав пам'ятник особисто командувач десантно-штурмових військ Євген Мойсюк.
Євген Мойсюк, командувач десантно-штурмових військ Збройних сил України:
Вітаю вас, панове захисники! На моє глибоке розуміння, захисник - має більш широке значення, ніж військовослужбовець зі зброєю. Це кожен громадянин, що на своєму місці сумлінно виконує обов'язок і служить Батьківщині.
Під час урочистостей медалями нагородили почесних військових.
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