Україна знову б'є коронавірусні рекорди. Понад п'ять з половиною тисяч українців інфікувалися минулої доби.

У столиці зафіксували рекорд смертей: померла 21 людина - і це найбільший показник за весь час пандемії.

Збільшується і кількість госпіталізацій, - повідомляють у МОЗ. У лідерах за добовим приростом, традиційно, Харківська, Львівська, Дніпропетровська, Одеська області та місто Київ.

Загалом від початку пандемії в Україні захворіли майже 300 тисяч людей.