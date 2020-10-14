У Києві зафіксували рекорд смертей від COVID-19 [ Редактировать ]
Україна знову б'є коронавірусні рекорди. Понад п'ять з половиною тисяч українців інфікувалися минулої доби.
У столиці зафіксували рекорд смертей: померла 21 людина - і це найбільший показник за весь час пандемії.
Збільшується і кількість госпіталізацій, - повідомляють у МОЗ. У лідерах за добовим приростом, традиційно, Харківська, Львівська, Дніпропетровська, Одеська області та місто Київ.
Загалом від початку пандемії в Україні захворіли майже 300 тисяч людей.
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