Школы не стали очагами распространения коронавируса - депутат [ Редактировать ]
Школы не стали очагами распространения коронавируса. Этот вопрос обсуждался на заседании комитета с представителями Минздрава и МОН в прошлый четверг.
Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам науки и образования Сергей Бабак, передает "РБК-Украина".
По его словам, в общем заболели примерно 4 тыс. детей и примерно 6 тыс. учителей.
"Хотя учеников у нас значительно больше, примерно в соотношении 10 к 1. Это простая логика: если бы действительно школы были очагами заражений, то больных среди детей было бы раз в десять больше, чем учителей. То есть такой прямой корреляции и подтверждений мы не видим", - сказал он.
По второй версии, дети могут бессимптомно болеть COVID-19 и при этом быть переносчиками инфекции, но и этому прямых подтверждений нет. По данным Минздрава, к распространению инфекции приводит даже не столько посещение школ, сколько поездки к ним.
"По логике Минздрава, большой риск заражения есть во время поездок в школу - в общественном транспорте. То есть у нас более четырех миллионов детей ежедневно добираются до школы, плюс учителя и другой персонал. Суммарно это почти пять миллионов человек, которые ездят в школы каждый день", - объяснил Бабак.
Ранее сообщалось, пойдут ли дети в школу с ноября.
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