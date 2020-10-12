Михаил Ефремов, осужденный за убийство на 8 лет, отбывает срок, играя в пинг-понг Источник: Евгений Биятов

Российский актер Михаил Ефремов, осужденный за убийство человека в пьяном ДТП, увлекся пин-понгом. Об этом сообщил правозащитник Иван Мельников, передает Telegram-канал Mash.



Напомним, что артист пока отбывает наказание в московском СИЗО-5. Пить там нельзя, приходится ходить в спортзал. Под него переделана отдельная камера: внутри стол для настольного тенниса, несколько тренажеров, банкетка для штанги, гантели, гири и даже беговая дорожка.



Учитывая свои хронические заболевания, Ефремов занялся настольным теннисом. Для этого заказал у родственников ракетки. По правилам СИЗО, играть с мячом он может только с сокамерниками. В перерывах между партиями Михаил отвечает на письма фанатов - ему они приходят сотнями.

Напомним, что вечером 8 июня 2020 года в Москве автомобиль под управлением Ефремова выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном. Водитель фургона, 57-летний курьер Сергей Захаров умер в больнице.

В крови Ефремова после ДТП обнаружили высокое содержание алкоголя и следы психоактивных веществ.

— Вы выпили?

— Да…



Эксклюзивное видео RT с Михаилом Ефремовым после ДТП на Смоленской площади в Москве pic.twitter.com/3ztDwZEEvT — RT на русском (@RT_russian) June 8, 2020

Актер сначала признал свою вину, но потом отказался, заявив, что ничего не помнит. 8 сентября Пресненский суд Москвы признал актера Михаила Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП и приговорил его к 8 годам колонии общего режима.

Ранее "Подробности" писали о том, как сокамерники в СИЗО встретили в известного актера.