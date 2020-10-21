Десант "Слуг" висадився на Донбасі. На два дні, якраз напередодні виборів, близько ста депутатів монобільшості поїхали до Донецької та Луганської областей. Зупинятися планують у населених пунктах, біля яких дислокуються бригади у зоні ООС.

Для чого потрібна ця поїздка? "Слуги" кажуть: пішли в народ. Хочуть поспілкуватися з військовими та цивільними.

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А ще в партії розкрили таємницю, хто ж профінансує спілкування президента з народом 25 жовтня. Опитування Зеленського оплатить... партія! У "Слузі народу" заявили, що планують укласти договір із соціологічною компанією. Якою - не уточнюють.

Політсила запевняє, що люди, які проводитимуть дослідження, перебуватимуть за межами виборчих дільниць, та ні за кого не агітуватимуть. Скільки заплатили за опитування - "слуги" обіцяють показати згодом у звіті для НАЗК.