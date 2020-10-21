В среду, 21 октября, семерых членов экипажа военного самолета Ан-26, который разбился под Чугуевом, наградили медалями "За образцовую службу Украине". Об этом сообщает пресс-служба Минобороны в среду, 21 октября.

Сегодня за самоотверженное служение украинскому народу и образцовое выполнение служебного долга посмертно наградили медалью За образцовую службу Украине семерых членов экипажа военного самолета Ан-26Ш, который вечером 25 сентября потерпел крушение недалеко от Чугуева.

Награды семьям погибших летчиков вручил начальник штаба - первый замглавы Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба полковник Андрей Бережной. После награждения присутствующие почтили память погибших минутой молчания.

Представители командования университета, учебно-авиационной бригады и органов местной власти пообщались с семьями погибших о предоставлении им помощи в решении ряда вопросов, в частности, о порядке выплаты единовременного пособия.

Напомним, 25 сентября вблизи военного аэродрома в Чугуеве разбился самолет Ан-26 с офицерами и курсантами Харьковского национального университета Воздушных сил. На борту самолета находились 27 человек, выжить удалось лишь одному курсанту.

Ранее сообщалось, что Министр обороны Украины назвал предварительные причины падения самолета.