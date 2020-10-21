Китайский певец под псевдонимом CHEN осуществил свою мечту и построил мини-дом на пастбище в его родном городе Эргун. Несколько лет назад он заказал проект "Ноев Ковчег".

Певец родился в деревне Льянса, а его старый дом расположен на берегу реки Хай, которая является притоком Яньцзи. Мужчина мечтал о собственном особняке вдали от цивилизации с 15 лет, и теперь его желание осуществилось, пишет Archdaily.

Читайте также В Амстердаме открыли необычный антикоронавирусный ресторан

Родители артиста приобрели большое пастбище неподалеку российско-китайской границы. Ближайший населенный пункт находится в несколько десятках километров. На огромной территории было только одно здание – небольшой сарай. Именно на пастбище певец и решил воплотить свою мечту в жизнь.

Архитекторы создали маленький черный куб, который по замыслу является "черной дырой" на пастбище. Конструкция имеет несколько небольших окон и одно пейзажное, которое открывает вид на бескрайнюю степь.

Внутри есть кухня, столовая и лестницы. На втором этаже – спальня, ванная и небольшая студия.

Отмечается, что сооружение выступает в роли дачного домика, ведь CHEN живет в Пекине и много гастролирует.

Ранее сообщалось, что в Мексике сдают в аренду необычный дом.