Известная 38-летняя певица Светлана Лобода показала откровенные кадры. Новые фото звезда опубликовала в своем Instagram.

Чем ближе к концу отдых, тем слаще лучи солнца. Загар или благородная бледность? Что выбираете вы?

В кадре звезда позирует на пляже. Светлана одета в черный кожаный купальник. На голове у нее большая черная шляпа.

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Поклонники активно комментируют новое фото:

"Очень длинное туловище, ноги фотошопит, удлиняет. А сама коротконожка", "Тропикана женщина... горяча и бешена", "Своим образом Вы затмили Солнце", "Безупречная", "Вы очень эффектная и изящная женщина".

Ранее Лобода удивила неожиданной сменой имиджа.