Светлана Лобода в кожаном белье поразила формами [ Редактировать ]
Известная 38-летняя певица Светлана Лобода показала откровенные кадры. Новые фото звезда опубликовала в своем Instagram.
Чем ближе к концу отдых, тем слаще лучи солнца. Загар или благородная бледность? Что выбираете вы?
В кадре звезда позирует на пляже. Светлана одета в черный кожаный купальник. На голове у нее большая черная шляпа.
Поклонники активно комментируют новое фото:
"Очень длинное туловище, ноги фотошопит, удлиняет. А сама коротконожка", "Тропикана женщина... горяча и бешена", "Своим образом Вы затмили Солнце", "Безупречная", "Вы очень эффектная и изящная женщина".
по теме
Муж Дорофеевой заявил об изменах
Певец и телеведущий Владимир Дантес рассказал о том, как изменял своим девушкам
"Я, "Побєда" і Берлін": в Україні завершуються зйомки фільму за сюжетом книги Кузьми Скрябіна
Комедія за мотивами повісті Андрія Кузьменка розповість історію хлопця Кузьми, який придбав перше в своєму житті авто під маркою "Побєда" - як проходили зйомки та хто зіграв головну роль?
В Украине завершается предвыборная агитация
С пятницы, 23 октября, в Украине завершается предвыборная агитация за кандидатов на местных выборах
В Киеве новый антирекорд по коронавирусу
В столице новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом
В Луганской области ввели режимные ограничения
В пятницу, 23 октября, в Луганской области усилили пограничный контроль