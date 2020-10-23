Новый меморандум с кредиторами: Шмыгаль выступил с предложением [ Редактировать ]
В пятницу, 23 октября, премьер Денис Шмыгаль заявил, что властям Украины необходимо подписать меморандум с зарубежными кредиторами о развитии фондового рынка в Украине. Об этом он сказал на совещании с представителями Европейского банка реконструкции и развития и Агентства США по международному развитию, сообщает пресс-служба Кабмина.
Время экспериментов завершилось. Нам нужны четкие проектные шаги, которые приведут к возникновению цивилизованного рынка. Политическая воля и поддержка правительства точно есть.
Он отметил, что создание фондового рынка может занять три года.
Есть таймлайн - трехлетний временной горизонт. Полноценное создание фондовой площадки в Украине займет определенное время, так как это требует изменения законодательства и правил.
Ранее сообщалось, что Украина взяла у ЕС полумиллиардный кредит.
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