В пятницу, 23 октября, премьер Денис Шмыгаль заявил, что властям Украины необходимо подписать меморандум с зарубежными кредиторами о развитии фондового рынка в Украине. Об этом он сказал на совещании с представителями Европейского банка реконструкции и развития и Агентства США по международному развитию, сообщает пресс-служба Кабмина.

Время экспериментов завершилось. Нам нужны четкие проектные шаги, которые приведут к возникновению цивилизованного рынка. Политическая воля и поддержка правительства точно есть.

Он отметил, что создание фондового рынка может занять три года.

Есть таймлайн - трехлетний временной горизонт. Полноценное создание фондовой площадки в Украине займет определенное время, так как это требует изменения законодательства и правил.

Ранее сообщалось, что Украина взяла у ЕС полумиллиардный кредит.