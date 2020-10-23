В Киеве результаты голосования на местных выборах будут неожиданными. Такое мнение в пятницу вечером во время социально-политического ток-шоу на телеканале "Интер" "МИР или ВОЙНА" высказал кандидат в мэры Киева от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Александр Попов.

"Что касается проведения местных выборов, нарушением уже действующих Конституции и законов Украины является тот факт, что часть жителей Донбасса, Донецкой и Луганской области, не принимают участия в голосовании. Основные нарушения будут зафиксированы в момент голосования", - сказал он.

"На мое глубокое убеждение, для провластных партий и политических сил результаты выборов в Киеве будут очень неожиданными. И они будут стараться, естественно, влиять всяческим, и в том числе - незаконным, способом на то, чтобы понизить процент голосующих за оппозиционные партии", - отметил он.

Попов также подчеркнул, что Киев - это город, где мэру предоставляются особые полномочия.

"Он не только руководитель местного органа самоуправления, но он еще глава Киевской государственной администрации. И вот существует в Киеве такое мнение, что это местная власть, и как местная власть может повлиять, там, на здравоохранение, на образование, на тарифы, на инфраструктуру. Это ж вопросы, которые должен решать Кабинет министров. Так вот городской глава Киева - это как раз человек, который от имени президента и Кабинета министров обязан эти вопросы решать", - сказал политик.

Александр Попов призвал киевлян прийти на избирательные участки и проголосовать, поскольку это шанс изменить ситуацию.