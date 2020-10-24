Исаенко менее, чем за сутки получил незаконное судебное определение

22 октября, согласно приказу МОН (от 7 октября) на должность в. о. ректора Национального авиационного университета был назначен Римидас Хращевскии. Однако уже 23 октября, бывший ректор ВУЗа Владимир Исаенко предпринял попытку заблокировать работу нового руководства с помощью молниеносного решения суда Окружного административного суда города Киева.

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Так, на рабочее место Хращевского ворвались представители Исаенко и вручили в.о. ректору определение Окружного админсуда (судья Гарник К. Ю. ) о запрете выполнения приказа МОН.

Фактически Хращевскому попытались запретить приступить к обязанностям "до рассмотрения спора по сути". Более того, к НАУ подогнали два буса с юношами спортивной внешности. А один из бывших проректор Исаенко попытался применить к Хращевскому физическую силу, чтобы тот покинул университет.

Сам уволенный Исаенко все это время продолжает находиться на больничном. И даже не явился на заседание Наблюдательного совета НАУ, который 15 октября единогласно поддержал решение кадровой комиссии МОН о его увольнении.

Примечательно, что судебное определение Гарника против нового руководства НАУ было вынесено молниеносно. Суду понадобилось менее суток, чтобы принять решение о содействии Исаенко фактически в совершении рейдерского захвата университета.

Добавим, что по информации юристов НАУ, запретить Хращевскому (уполномоченному приказом МОН) выполнять функции и.о. ректора университета, определение судьи Гарника не может. Согласно постановлению Пленума Высшего Административного Суд Украины Гарник принял противозаконное решение, которое не отвечает цели применения института обеспечения иска, а также выходит за рамки основании обеспечения иска, предусмотренных ст. 117 КАС Украины.

Напомним, что Исаенко возглавлял НАУ с 2016 года. За это время против него на митинги не раз выходили студенты. В частности, из-за непризнания им выборов в Студсовет, а также из-за отмены ежегодного студенческого фестиваля в 2018 году.

Приказом от 7 октября 2020 года он был уволен по решению кадровой комиссии МОН. Среди причин увольнения: тотальное игнорирование норм пожарной безопасности в учебных корпусах и общежитиях НАУ, несоответствие образовательных программ вуза стандартам, коррупционные схемы и превышение служебных полномочии.

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К примеру Исаенко ежемесячно премировал своего помощника в размере более 1000% к окладу.

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Кроме того, прокуратура Соломянского района в отношении Исаенко и его помощника расследует уголовное производство по факту мошенничества при зачислении в НАУ иностранных студентов. По версии следствия, к процессу зачисления студентов в качестве фирмы-прокладки было привлечено ООО "Укр- Он", собственником которого являются официальный помощник Исаенко Андреи Гашко.

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