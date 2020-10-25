"Оппозиционная платформа - За жизнь" удовлетворена результатами местных выборов и теперь будет работать над тем, чтобы все голоса, отданные за партию и е кандидатов, были учтены. Об этом журналистам на брифинге заявил руководитель предвыборного штаба ОПЗЖ, народный депутат Сергей Лёвочкин.

"Мы удовлетворены теми цифрами, которые уже знаем из результатов экзит-поллов. Особенно это касается Юго-Востока нашей страны – традиционно базовых регионов для нашей партии. И, конечно же, города-героя Киева, где наш кандидат в мэры попадает во второй тур на основании практически всех экзит-поллов, которые были опубликованы. Кроме того, у нашей партии отличные результаты во многих центральных областях. Поэтому задача нашей команды сейчас – защитить результат. Чтобы ни один голос, поданный за нашу партию, не был не учтен", – заявил Сергей Левочкин.

Народный депутат поблагодарил избирателей, поддержавших "Оппозиционную платформу - За жизнь".

"Мы сделаем все, чтобы выполнить наши обещания. Наши команды в регионах будут трудиться профессионально, чтобы оправдать надежды людей", - сказал он.

"Также хотел бы поблагодарить всю нашу команду, огромную команду партии ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА. Мы выдвинули почти 20 тысяч кандидатов по всей стране, и многие из них станут депутатами после подсчета голосов. Теперь наша команда должна сосредоточиться на том, чтобы получить те результаты, которые мы получили", - резюмировал Сергей Левочкин.