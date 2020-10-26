Порушували всі - і виборці, і члени комісій. Такі висновки спостерігачів Громадянської мережі "Опора". Серед найбільш поширених: на дільницях видавали бюлетені людям без документів. У самих бюлетенях були помилки. І карантинних заходів дотримували не скрізь.

Виборці ж часто голосували поза межами кабінок. А серед організованих схем фальсифікацій в "Опорі" зафіксували і підкупи, і виборчих мігрантів, і незаконну агітацію.

Олександр Клюжев, аналітик громадянської мережі "Опора":