Підкупи, виборчі мігранти та незаконна агітація: в "Опорі" назвали головні схеми фальсифікацій на виборах [ Редактировать ]
Порушували всі - і виборці, і члени комісій. Такі висновки спостерігачів Громадянської мережі "Опора". Серед найбільш поширених: на дільницях видавали бюлетені людям без документів. У самих бюлетенях були помилки. І карантинних заходів дотримували не скрізь.
Виборці ж часто голосували поза межами кабінок. А серед організованих схем фальсифікацій в "Опорі" зафіксували і підкупи, і виборчих мігрантів, і незаконну агітацію.
Олександр Клюжев, аналітик громадянської мережі "Опора":
Ми просили наших спостерігачів оцінити те наскільки виявлені порушення можуть вплинути на результати голосування і наскільки вони були суттєвими і за даними наших спостерігачів на 13% виборчих дільниць в межах статистично-репрезентативної вибірки порушення мали незначний характер і натомість менш ніж на 1% виборчих дільниць ДВК допускали суттєві порушення виборчого законодавства.
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