Крим знаходиться у катастрофічній ситуації через COVID-19 [ Редактировать ]
Меджліс закликав спостерігачів ОБСЄ та ООН відвідати тимчасово окуповану Росією територію Криму через катастрофічну ситуацію з COVID-19. Про це йдеться у заяві Президії Меджлісу.
Згідно з нею, через великий рівень захворюваності багатьом пацієнтам, хворим на коронавірус у важкій формі, відмовляють у госпіталізації. При цьому окупаційна влада приховує об'єктивну картину захворюваності та смертності.
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