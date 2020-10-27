Меджліс закликав спостерігачів ОБСЄ та ООН відвідати тимчасово окуповану Росією територію Криму через катастрофічну ситуацію з COVID-19. Про це йдеться у заяві Президії Меджлісу.

Згідно з нею, через великий рівень захворюваності багатьом пацієнтам, хворим на коронавірус у важкій формі, відмовляють у госпіталізації. При цьому окупаційна влада приховує об'єктивну картину захворюваності та смертності.