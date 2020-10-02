Журнал Forbes опубликовал рейтинг актрис с самыми высокими доходами. Возглавила список звезда сериала "Американская семейка" (Modern Family) София Вергара, за последние 12 месяцев ее доход составил $43 млн.

Топ-10 самых высокооплачиваемых актрис:

София Вергара - $43 млн; Анджелина Джоли - $35,5 млн; Галь Гадот - $31,5 млн; Мелисса Маккарти - $25 млн; Мерил Стрип - $24 млн; Эмили Блант - $22,5 млн; Николь Кидман - $22 млн; Эллен Помпео - $19 млн; Элизабет Мосс - $16 млн; Виола Дэвис - $15,5 млн.

В сумме актрисы из первой десятки заработали $254 млн - на 20% меньше, чем в прошлом году. Все, кроме Анджелины Джоли и Эмили Блант, получили большую часть дохода не от традиционного кинематографа, а от стриминговых сервисов и телевидения.

Ранее сообщалось, что Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов, знаменитостей и звезд TikTok.