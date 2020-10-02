Forbes назвал самых высокооплачиваемых актрис мира (видео) [ Редактировать ]
Источник: Forbes
Журнал Forbes опубликовал рейтинг актрис с самыми высокими доходами. Возглавила список звезда сериала "Американская семейка" (Modern Family) София Вергара, за последние 12 месяцев ее доход составил $43 млн.
Топ-10 самых высокооплачиваемых актрис:
- София Вергара - $43 млн;
- Анджелина Джоли - $35,5 млн;
- Галь Гадот - $31,5 млн;
- Мелисса Маккарти - $25 млн;
- Мерил Стрип - $24 млн;
- Эмили Блант - $22,5 млн;
- Николь Кидман - $22 млн;
- Эллен Помпео - $19 млн;
- Элизабет Мосс - $16 млн;
- Виола Дэвис - $15,5 млн.
В сумме актрисы из первой десятки заработали $254 млн - на 20% меньше, чем в прошлом году. Все, кроме Анджелины Джоли и Эмили Блант, получили большую часть дохода не от традиционного кинематографа, а от стриминговых сервисов и телевидения.
Ранее сообщалось, что Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов, знаменитостей и звезд TikTok.
по теме
Forbes назвал богатейшего россиянина
Совладелец "Норильского никеля"Владимир Лисин возглавил рейтинг богатейших россиян по версии Forbes
В списке миллардеров Forbes стало на одного украинца больше
Американское издание причисляет к клубу миллиардеров пятого президента Петра Порошенко. "Шоколадный король" занимает вторую строчку рейтинга
Кто стал самым продаваемым спортсменом в мире (рейтинг)
Опубликован рейтинг наиболее продаваемых спортсменов
Курс валют на 5 октября: что будет с гривной
На понедельник, 5 октября, Национальный банк Украины установил курс валют
Женщина нашла в подвале более полумиллиона евро
Чемодан с огромной суммой денег лежал в запертом подвале под квартирой