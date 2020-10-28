Смертельне недбальство: Уряд оприлюднив причини авіакатастрофи військового літака у Чугуєві [ Редактировать ]
В Уряді назвали головні причини авіакатастрофи літака АН-26 у Чугуєві - їх озвучив голова урядової комісії з розслідування Олег Уруський. За його словами, головні причини аварії недбалість в організації польотів з боку посадовців Харківського національного університету повітряних сил імені Кожедуба.
Нагадаємо, у п'ятницю, 25 вересня, в Харківській області недалеко від міста Чугуїв сталася авіакатастрофа. На навчаннях під час заходу на посадку розбився військовий літак АН-26, на борту якого знаходилися курсанти Харківського університету Повітряних сил України. На місці трагедії загинули 26 осіб, один помер у лікарні, також одному курсанту вдалося вижити.
Олег Уруський, віце-прем'єр-міністр України, міністр з питань стратегічних галузей промисловості України:
Головні причини катастрофи: відсутність дієвого контролю за організацією та виконанням польотів з боку посадових осіб Харківського Національного університету повітряних сил ім. Івана Кожедуба, системні порушення правил виконання польотів в Харківському Національному університеті повітряних сил ім. Івана Кожедуба, недостатня професійна підготовка екіпажу щодо дій в особливих ситуаціях.
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