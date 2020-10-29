На Филиппинах боевой петух убил полицейского во время рейда на организаторов незаконных петушиных боев. Об этом сообщает BBC.

Так, в филиппинской провинции Северный Самар полиция совершала рейд на организаторов нелегальных петушиных боев, во время которого один из боевых петухов лезвием на лапе перерезал бедренную артерию лейтенанта Кристиана Болока.

Полицейский скончался по дороге в больницу от кровопотери.

"Я не мог в это поверить, когда мне сообщили. Впервые за 25 лет работы в полиции я потерял человека из-за шпоры боевого петуха", – сказал начальник местной полиции полковник Арнел Апуд.

Отмечается, что на время карантина петушиные бои на Филиппинах были полностью запрещены, тогда как ранее они проводились в лицензированных местах по воскресеньям и праздникам.

Сообщается также, что во время рейда полицейские арестовали трех человек и конфисковали семь боевых петухов, два комплекта лезвий и 550 филиппинских песо (11 долларов).

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