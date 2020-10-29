В селе Сивашское Херсонской области мужчина убил женщину из-за SMS в телефоне. Причем, он разыграл самоубийство, сообщает nnovosti.info.

Мужчина позвонил в полицию и сообщил, что не ночевал дома, а когда вернулся - нашел любимую в петле в сарае. Он рассказал правоохранителям, что родственница давно грозилась покончить жизнь самоубийством.

Впрочем, на слово мужчине полицейские не поверили. Экспертиза установила, что смерть наступила не от удушения, а от ушиба головного мозга. После этого мужчина сознался в совершенном преступлении.

Оказывается, причиной убийства стало сообщение в телефоне. Женщине кто-то написал: "Спокойной ночи". Началась ссора, ревнивец пытался вырвать телефон из рук сожительницы, а затем сильно толкнул ее. После сильного удара головой она больше не поднялась.

Ранее сообщалось, что муж убил жену и жалуется на угрозы от ее призрака.