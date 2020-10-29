Пневмония вызывает воспаление легких, способное оказаться по-настоящему опасным. Она может возникать как серьезное осложнение COVID-19, способствуя развитию острого респираторного дистресс-синдрома, при котором заболевшему человеку может потребоваться искусственная вентиляция легких. Людям с этим заболеванием рекомендуется есть некоторые продукты, передает newsyou.info.

Важно понимать, что никакие домашние средства и даже самые полезные продукты на свете не могут вылечить пневмонию - ее терапия требует определенной лечебной стратегии и применения лекарств. Однако включение в свой рацион некоторых продуктов может помочь ускорить выздоровление после начальной критической фазы.

Цельное зерно. Киноа, коричневый рис, овес, ячмень, богаты углеводами и витаминами группы B, которые обеспечивают организм энергией, помогающей ему восстанавливаться. Кроме того, селен, содержащийся в этих зернах, укрепляет иммунную систему.

Продукты, богатые белком. Люди, страдающие пневмонией, должны употреблять орехи, семена, бобы, белое мясо, рыбу - продукты, которые обладают противовоспалительными свойствами и могут помочь в регенерации поврежденных тканей легких.

Листовые овощи. Салаты и шпинат - отличный выбор, чтобы быстрее выздороветь. Они являются богатым источником антиоксидантов, борющихся с воспалением и сокращающих концентрацию инфекционных агентов в организме.

Плоды, богатые витамином С. Цитрусовые, ягоды, киви укрепляют иммунную систему и, таким образом, ускоряют процесс восстановления при пневмонии. Их антиоксидантные компоненты могут уничтожать болезнетворные микроорганизмы, вызывающие инфекции.

Йогурт. Простой продукт богат пробиотиками, которые способны подавлять рост возбудителя пневмонии, а также укреплять иммунную систему, увеличивая количество полезных бактерий в кишечнике.

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