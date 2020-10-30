В пятницу, 30 октября, в Европейском парламенте заявили, что поддерживает первоначальную реакцию президента Владимира Зеленского в ситуации с КСУ. Об этом сообщает EU Political Report.

Мы с большой озабоченностью узнали о постановлении КСУ от 27 октября, который объявил некоторые положения Закона № 1700 о предотвращении коррупции и Уголовного кодекса Украины неконституционными. Учитывая то, что Закон № 1700 является одним из краеугольных камней украинской антикоррупционной политики, мы очень обеспокоены правовой пустотой, созданной этим постановлением. Поэтому мы призываем украинское правительство и законодателей действовать как можно быстрее, чтобы заполнить правовой пробел.

Правительство призывают быстро восстановить полностью работоспособную, эффективную и всеобъемлющую институциональную архитектуру для борьбы с коррупцией, в том числе в судебной системе.

В этом контексте мы подчеркиваем, что полностью уполномоченное Национальное агентство по предупреждению коррупции играет решающую роль, и решение Конституционного суда не должно использоваться как повод для ослабления или ограничения его деятельности.

Депутаты отметили, что приветствуют стремление Украины углубить свое сотрудничество и интеграцию с ЕС, но также напомнили, что помощь ЕС и любой прогресс в сотрудничестве с ЕС зависят от строгих условий.

Чтобы извлечь выгоду из более амбициозного комплекса мероприятий, Украине необходимо продемонстрировать неизменную приверженность реформ и соблюдение принципов Союза. Следует избегать любого отката, особенно в такой чувствительной и важной области, как борьба с коррупцией.

Ранее сообщалось, что КСУ снял ограничения зарплат чиновников.

Напомним, что в Евросоюзе неофициально предупредили, что из-за скандального решения КСУ об отмене электронного декларирования Украина может лишиться безвиза.

Президент Украины Владимир Зеленский на заседании СНБО заявил, что система электронного декларирования будет работать. Кроме того, глава государства потребовал уволить всех судей КСУ.