В Турции возросло число жертв землетрясения [ Редактировать ]
Число жертв землетрясения на западе Турции возросло до 39, один из погибших утонул. Пострадало 885 человек.
Об этом сообщает агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики (AFAD).
Спасатели в Измире работают на завалах девяти разрушенных зданий.
Ранее мы сообщали, что землетрясение в Турции вызвало цунами.
Напомним, что последнее землетрясение в Украине произошло 8 октября. На Буковине ощущались толчки силой 1,5 бала. Сейсмологи предупреждают, что землетрясение в нашей стране может случиться в любой момент.
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