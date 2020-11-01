Число жертв землетрясения на западе Турции возросло до 39, один из погибших утонул. Пострадало 885 человек.

Об этом сообщает агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики (AFAD).

Спасатели в Измире работают на завалах девяти разрушенных зданий.

Ранее мы сообщали, что землетрясение в Турции вызвало цунами.

Напомним, что последнее землетрясение в Украине произошло 8 октября. На Буковине ощущались толчки силой 1,5 бала. Сейсмологи предупреждают, что землетрясение в нашей стране может случиться в любой момент.