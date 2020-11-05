Євросоюз запровадив санкції проти Олександра Лукашенка [ Редактировать ]
Брюссель запроваджує санкції проти Олександра Лукашенка і його оточення за репресії проти опозиції. Обмеження передбачають заборону на в'їзд до ЄС і замороження фінансових активів. І зокрема торкнуться старшого сина Лукашенка - Віктора та 13 чиновників, яких вважають причетними до придушення протестів.
Очікують, що санкції набудуть чинності вже завтра. Тим часом Литва закликала Білорусь зупинити запуск атомної електростанції, розташованої поблизу литовського кордону.
Відповідну ноту протесту оприлюднило МЗС Литви. Там переконані, що білоруська АЕС не відповідає стандартам ядерної безпеки та екологічним вимогам і може становити загрозу не тільки Литві, а й усій Європі.
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