Американец после ливня обнаружил в парке "Алмазный кратер" алмаз, весом 4,49 карат. Об этом сообщает пресс-служба зоны отдыха.

34-летний американец сделал находку за полчаса до закрытия парка. Это была его пятая поездка на алмазный рудник, открытый для посетителей.

Когда я посмотрел на него, то подумал, что это может быть кусок янтарного стекла, похожий на старую бутылку из-под колы. Но как только я сосредоточился на нем, я понял, что это бриллиант.

Отмечается, что драгоценный камень, по оценке, стал третьим по крупности найденным в 2020 году.

Фото: arkansasstateparks.com

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