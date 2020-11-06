Терапія життя: коли у лікарнях Чернівців запрацюють кисневі станції [ Редактировать ]
Медики Буковини 8 місяців просили підключити кисень у лікарнях. Але чиновники зволікали. І дозволікалися до того моменту, коли чекати вже немає часу. Пацієнтів у тяжкому стані там більшає і справа нарешті зрушила з місця - в області розпочали встановлення станцій, та підключити їх не можуть. В чому проблема цього разу?
Майже чотири сотні нових випадків за добу - Чернівецька область не збавляє обертів за темпами поширення коронавірусу. 115 пацієнтів - у тяжкому стані, в реанімаціях - понад 80.
Олег Чорний, директор Департаменту охорони здоров'я Чернівецької облдержадміністрації:
Є такі госпітальні бази, особливо центральні госпітальні бази, такі як обласна клінічна лікарня, міська лікарня №1, Кіцманська ЦРЛ, які завантажені майже на 100%.
Все більше пацієнтів потребують кисневої терапії, - кажуть медики. Зараз таких хворих три сотні. І якщо раніше до концентраторів та зволожувачів підключали, переважно, людей старшого віку, то зараз ситуація - змінилася.
Ольга Кобевко, лікарка-інфекціоніст Чернівецької обласної клінічної лікарні:
Страшно те, що на сьогоднішній день помолодшав вік саме важких пацієнтів і в нас, дійсно, в реанімації є люди 27 років, 34 і 42. Це дуже молодий вік уже вкрай важких пацієнтів.
Ольга Кобевко - інфекціоністка Чернівецької обласної лікарні. Про проблеми з киснем у медзакладі лікарка говорить уже понад півроку. Вона регулярно робить дописи у соцмережі та проводить прямі ефіри. І нарешті її почули: в чотирьох медзакладах області почали встановлювати кисневі станції.
Ольга Кобевко, лікарка-інфекціоністка Чернівецької обласної клінічної лікарні:
На жаль, у нас більше 100 ліжок у відділенні і проведено лише 20 точок на сьогоднішній день. Це можна було зробити набагато раніше. Шокує навіть не та брехня, а бездіяльність. Тому що це можна було зробити.
А от в профільному департаменті кажуть: проблему - вирішують. Наразі затримки із комплектуючими елементами.
Олег Чорний, директор Департаменту охорони здоров'я Чернівецької облдержадміністрації:
На жаль, є деякі проблеми всеукраїнського рівня. Наприклад, такі банальні, як краники, зволожувачі. Їх просто на ринку немає сьогодні. І це створює великі проблеми.
Медики додають: роблять усе можливе, аби розвантажити лікарні. Збільшують кількість госпітальних баз, перепрофільовують відділення. А чиновники - запроваджують дедалі жорсткіші карантинні обмеження. Приміром, у Чернівцях офіційно заборонили роботу розважальних закладів, кафе і ресторанів після 18 години. Однак, вимог дотримуються далеко не всі.
Руслан Рубан, заступник начальника управління патрульної поліції Чернівецької області:
За цей період було 14 викликів на спецлінію 102, де повідомляли, що не всі суб'єкти відповідальні підприємці або суб'єкти господарювання дотримуються тих карантинних обмежень.
Наразі в області розгорнуто майже півтори тисячі ліжко-місць для хворих на COVID-19. Та навіть цього буде недостатньо, якщо люди не почнуть дотримуватися встановлених обмежень.
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