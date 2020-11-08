Протесты в Грузии: против мирных демонстрантов применили водометы (видео) [ Редактировать ]
В Тбилиси, у здания Центральной избирательной комиссии, 8 ноября, силовики применили против митингующих водометы. Об этом сообщает "Грузия Онлайн".
"Власти применили водометы против мирных участников акции у здания Центральной избирательной комиссии, куда они сместились с главного места проведения сегодняшней акции - здания парламента Грузии на проспекте Руставели в Тбилиси", - говорится в сообщении.
Стоит отметить, что 8 ноября, в 15:00 начался масштабный процесс протеста против фальсификации выборов с требованием провести новые выборы. На акции собрались до 40 тысяч человек. Участники акции выдвинули властям три требования:
- провести новые выборы
- уволить главу ЦИК Тамар Жвания
- освободить политзаключенных.
Время им было дано до 20:00. По истечении времени ультиматума участники акции сместились к зданию ЦИК с целью помешать им публиковать результаты сфальсифицированных парламентских выборов, прошедших в стране 31 октября.
Как сообщают СМИ, акция у ЦИК была абсолютно мирной, в основном там находились журналисты, основная масса участников акции была на подходе, когда власти неожиданно стали применять против них водометы.
Напомним, в Грузии 31 октября прошли парламентские выборы, ЦИК опубликовал предварительные результат.
Читайте также, Саакашвили отказался от должности премьера Грузии.
по теме
Дональд Трамп обвинил Джо Байдена в желании ввести в стране локдаун, который может длиться годами, назвав
Біля 1-ї міської лікарні у Мінську медпрацівники вийшли на мирну акцію солідарності з колегами - люди навіть не встигли зібратися в колону, як їх почали арештовувати силовики
"Грузинська мрія" здобула трохи більше як 48 відсотків підтримки. За опозиційне об'єднання "Сила в єдності" - свій голос віддали 27 відсотків виборців
Парламентские выборы в Грузии выиграла
Пять самых интересных фактов о новоизбранном президенте США - Джо Байдене