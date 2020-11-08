В Тбилиси, у здания Центральной избирательной комиссии, 8 ноября, силовики применили против митингующих водометы. Об этом сообщает "Грузия Онлайн".

"Власти применили водометы против мирных участников акции у здания Центральной избирательной комиссии, куда они сместились с главного места проведения сегодняшней акции - здания парламента Грузии на проспекте Руставели в Тбилиси", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что 8 ноября, в 15:00 начался масштабный процесс протеста против фальсификации выборов с требованием провести новые выборы. На акции собрались до 40 тысяч человек. Участники акции выдвинули властям три требования:

провести новые выборы

уволить главу ЦИК Тамар Жвания

освободить политзаключенных.

Время им было дано до 20:00. По истечении времени ультиматума участники акции сместились к зданию ЦИК с целью помешать им публиковать результаты сфальсифицированных парламентских выборов, прошедших в стране 31 октября.

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Как сообщают СМИ, акция у ЦИК была абсолютно мирной, в основном там находились журналисты, основная масса участников акции была на подходе, когда власти неожиданно стали применять против них водометы.

Напомним, в Грузии 31 октября прошли парламентские выборы, ЦИК опубликовал предварительные результат.

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