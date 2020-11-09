Полный локдаун: в Минздраве сделали заявление [ Редактировать ]
В Министерстве здравоохранения Украины считают, что жесткий локдаун будет достаточно сложно пережить с экономической точки зрения. Защита здоровья невозможна без экономической составляющей.
Об этом рассказал в комментарии "РБК-Украина" главный санитарный врач Виктор Ляшко.
По его словам, власти ищут баланс, чтобы могли работать определенные субъекты или сферы хозяйственной деятельности для того, чтобы пополнять экономику.
"Но если будем наблюдать стремительный рост заболеваемости, который может привести к коллапсу системы здравоохранения, то, конечно, будем рассматривать жесткие ограничения", - отметил главный санитарный врач.
Офису президента мало одного параметра суточных случаев для ужесточения карантина. Это будет зависеть в первую очередь от индекса тяжелых форм болезни в общей статистике, индекса смертности и от количества занятых лечебных коек.
"Тем не менее, если общество не будет с пониманием относиться к масочному режиму, к социальному дистанцированию, возможен всплеск. Тогда немедленно будет введен повсеместный жесткий карантин", - заявил советник главы ОП Михаил Подоляк.
Ранее сообщалось, что в Минэкономики объяснили последствия локдауна.
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