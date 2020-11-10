Народный депутат Украины, экс-генеральный прокурор Украины Юрий Луценко выписался из больницы. Он вылечился от коронавируса. В своем посте на Facebook он поблагодарил врачей, родных и друзей.

Тем не менее он рассказал о том, что ситуация в стране далеко не позитивная.

И все же, этот пост не об оптимизме. Я о полном провале противодействию пандемии в Украине. Что должно было сделать за эти 7 месяцев правительство? В Украине в 2020 создано 136 новых, укрупненных районов. Правительство должно было создать 136 базовых антиковидних центров. Это - 136 лабораторий для тестирования (200 350 млн грн). Это - 136 кислородных пунктов (400 - 550 млн грн). Это - 136 аппаратов КТ (1000 - 1400 млн грн). Это - страхование и доплаты врачам. Ничего из этого не сделано.

Депутат подчеркнул, что в результате везде, особенно в селах и райцентрах, - полная невозможность попасть в инфекционную больницу. Бесплатные тесты - почти невозможны везде. Срок предоставления их результатов - неприемлем. Кислород возят из области в область в доисторических баллонах, если они есть.

По его словам, 30% врачей переболели ковидом. Никаких 300% премий не выплачивают, нет даже соответствующего постановления Кабмина.

Должны признать полное бездействие власти. При имеющихся финансовых ресурсах антиковидного фонда, в котором даже после дорожного строительства - 30 млрд грн. Что с этим делать? Ответ: гнать в шею правительство.

Раньше сообщалось о том, что Ирина Луценко пережила серьезные проблемы со здоровьем. А также решила уйти из парламента.