Сеть супермаркетов "Эпицентр" решила изменить порядок работы во время карантина выходного дня. Полиция будет контролировать соблюдение мер торговой сетью. Об этом сообщил замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

Он отметил, что руководство сети решило пойти на карантинные меры в субботу , обозначенных Кабинетом министров, после разговора с МВД.

"Органы МВД и Национальная полиция тщательно проконтролируют, чтоб заявления руководства сети "Эпицентр" совпали с их реальными действиями по предупреждению распространению эпидемии COVID-19", - подчеркнул Геращенко.

"Эпицентр" и "Новая линия" на своей странице в Facebook отметил, что будет продавать только товары первой необходимости, прописанные еще в летнем распоряжении Кабинета министров. При этом подчеркнули, что не согласны совсеми ограничениями, которые планируют ввести в ближайшие выходные.

"Будем реализовывать исключительно жизненнонеобходимые товары, разрешенные постановлением Кабмина от 22 июля, к которым принадлежат продукты, средства гигиены, лекарственные препараты и товары медицинского назначения. В это время клиенты также могут сделать заказы в интернет-магазине. Товары можно заказать на доставку или забрать самовывозом в центрах выдачи заказов", - отметили в "Эпицентре".

Ранее мы сообщали, что в украинских электричках усиливают карантинный контроль.