Катастрофа МАУ: Украина обвинила Иран в затягивании расследования [ Редактировать ]
Заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов обвинил Иран в затягивании расследования катастрофы самолета авиакомпании МАУ возле Тегерана.
Иран не делится информацией и не отвечает на запросы о сотрудничестве, заявил Мамедов в комментарии агентству Reuters.
Представитель прокуратуры добавил, что Тегеран также отклонил призывы Киева по пожизненному заключению виновных в уничтожении украинского самолета.
В следующем месяце ожидается третий раунд переговоров с Ираном по расследованию катастрофы МАУ и компенсациям семьям погибших.
Напомним, утром 8 январе 2020 года иранские военные сбили самолет авиакомпании МАУ, когда тот взлетал из аэропорта Тегерана. На момент катастрофы на борту самолете находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, никто из них не выжил.
Ранее сообщалось, что Иран взял ответственность за авиакатастрофу МАУ на себя. Также мы писали о том, что виновным в авиакатастрофе грозит до 3 лет тюрьмы.
по теме
Расследование ведется в контексте статей 291 и 616 Уголовного кодекса ИРИ
Ожидается, что сторона обвинения отреагирует на запросы защиты в отношении расследования
В среду, 28 октября, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сделал заявление
Инцидент произошел в Черкассах
Так, еще во время полета очевидцы заметили дымящийся правый двигатель самолета