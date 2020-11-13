В пятницу, 13 ноября, украинская сторона в Трехсторонней контактной группе подготовила дополнения к плану по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом сообщает "РБК-Украина".

В дополнениях содержится подробно проработанный процесс передачи Украине контроля над границей. Контролировать эту ситуацию должна ОБСЕ, начиная с первого этапа.

Также будет создана подгруппа в ТКГ для обработки процедуры возвращения Украине контроля над границей. Возвращение границ под украинский контроль должно быть осуществлено до старта избирательной кампании в органы местного самоуправления на ныне оккупированных территориях Донбасса.

Одним из основных пунктов плана также является демилитаризация ОРДЛО. Она предусматривает вывод наемников и тяжелого вооружения, разоружение и демобилизацию сражающихся пророссийских сил. Это будет согласовываться с процессом возвращения подразделений Вооруженных сил Украины в места постоянной дислокации.

Также план предусматривает модель переходного правосудия, в которой прописаны правила привлечения к ответственности подозреваемых в тяжких преступлениях, система защиты прав человека и детали амнистии.

Утверждение законодательства Украины для внедрения этого плана должно быть синхронно с шагами России. В частности, речь идет об отмене ряда указов президента России Владимира Путина, включая упрощенный порядок выдачи российских паспортов жителям ОРДЛО.

Кроме этого, в плане прописан возврат имущества украинским физическим и юридическим лицам по результатам аудита текущего состояния активов. Это первый шаг перед остальными пунктами в экономической плоскости.

Ранее сообщалось, что Всемирный банк выделит 100 млн долларов для Донбасса. Также мы писали о том, что на Донбассе возобновляют работу все пункты пропуска.

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