Смерть Юрия Черкасова: Ксения Алферова назвала причину [ Редактировать ]
15 ноября на 60-м году жизни скончался заслуженный артист России Юрий Черкасов. Актриса Ксения Алферова на своей странице в социальной сети Instagram сообщила подписчикам, от его умер ее коллега.
Мужчина долго боролся с онкологическим заболеванием.
Рaк - стрaшная нaпасть, но дeржался Юрa... Не знaю, какoе слoво пoдобрать, oн был великoлепен вo всeм, дажe в этo.
Ксения отметила, что Черкасов был талантливым актером, настоящим мужчиной во всех своих проявлениях, человеком "с большой̆ буквы".
Ранее сообщалось, что умер звезда сериала "Воронины". Также мы писали о том, что умер известный российский телеведущий.
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