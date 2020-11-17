15 ноября на 60-м году жизни скончался заслуженный артист России Юрий Черкасов. Актриса Ксения Алферова на своей странице в социальной сети Instagram сообщила подписчикам, от его умер ее коллега.

Мужчина долго боролся с онкологическим заболеванием.

Рaк - стрaшная нaпасть, но дeржался Юрa... Не знaю, какoе слoво пoдобрать, oн был великoлепен вo всeм, дажe в этo.

Ксения отметила, что Черкасов был талантливым актером, настоящим мужчиной во всех своих проявлениях, человеком "с большой̆ буквы".

Ранее сообщалось, что умер звезда сериала "Воронины". Также мы писали о том, что умер известный российский телеведущий.