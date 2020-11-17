"Парк коронавірусного періоду": у Гонконгу відкрили майданчик для жертв карантину [ Редактировать ]
У Гонконгу відкрили перший парк "коронавірусної ери", так майданчик назвали власники. Як у китайській автономії облаштували дозвілля в умовах карантину? Дивіться далі.
Оаза серед кам'яних джунглів. Зранку десятки людей збираються тут на заняття з йоги. Цей парк власники назвали "розважальним центром коронавірусної ери". Адже вирішили максимально дистанціювати відвідувачів один від одного.
Стелла Ченг, вчителька:
Тут дуже зручно й можна почуватися в безпеці. Тим паче це не закрите приміщення, усі - на свіжому повітрі.
Для гостей облаштували сотню відокремлених парканами майданчиків. Потрапити в парк не так просто - необхідно заздалегідь придбати на сайті квиток і надати довідку від лікаря. Однак чимало хто готовий виконувати всі вимоги.
Кармен Ченг, вчителька:
Ми надто довго сиділи вдома і тепер нарешті маємо змогу вийти в люди, зустрітися з друзями. Ми сумували за цим.
Вечорами ж у парку показують кіно або проводять концерти. Квитки на такі заходи розкупили ще до відкриття.
Фелікс Танг, адвокат:
У Гонконгу дуже мало кінотеатрів просто неба, цей - один з небагатьох. Я думаю, тут безпечно. Але кількість нових інфікувань знову зростає, тож ми намагаємося бути обережними.
Коли гонконгці говорять про зростання захворюваності, йдеться лише про поодинокі випадки. Напередодні їх в автономії зареєстрували вісім, усі в мандрівників з Азії, Іспанії та Штатів. Однак влада посилює карантинні заходи, щоб зупинити вже четверту хвилю епідемії.
Кафе й ресторани не працюють у нічну пору, за столиками не можна сидіти більш ніж учотирьох. А людей з груп ризику масово тестуватимуть тим, хто не згоден, загрожує пів року за ґратами. Прибулим із-за кордону слід два тижні пробути на самоізоляції.
Однак подорожувати можна лише в робочих справах або з інших важливих причин. Для решти пропонують ще одну розвагу - "польоти в нікуди". Місцева авіакомпанія катає охочих над Гонконгом.
Кріс Бірт, представник компанії Hong Kong Airlines:
Пандемія завдала значного удару по авіаційній галузі. Тож ми хочемо убезпечити наших співробітників від скорочень, а клієнтам дати змогу знову піднятися в небо.
У боротьбі з коронавірусом Гонконг обрав стратегію масового тестування і відстеження контактних осіб. Таке рішення виявилося досить ефективним. За майже рік, доки вирує пандемія, в семимільйонному регіоні зафіксували лише п'ять тисяч випадків зараження.
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