В среду, 18 ноября, глава правительства Денис Шмыгаль в ходе заседания Кабинета министров заявил, что Украина закупит 6 млн экспресс-тестов на коронавирус, а также рассказал, кто сможет сделать их в первую очередь.

Так, по его словам, сперва их получат семейные врачи и бригады "скорой".

По его словам, комитет парламента по вопросам бюджета поддержал решение правительства о выделении 1 млрд гривен на их закупку.

Тесты получат преимущественно семейные врачи и мобильные бригады "скорой". Так у нас появится эффективный и быстрый инструмент дополнительного тестирования.

Шмыгаль добавил, что еще 900 млн гривен пойдет на дополнительное обеспечение кислородом коек в стационарах всех областей. Дополнительные средства направят и в регионы для подготовки организации мобильных госпиталей.

Будем надеяться, что до этого дело не дойдет, но мы должны быть готовы и предусмотреть все варианты.

Напомним, украинка рассказала о том, как Китай "победил" пандемию коронавируса.