Кто в первую очередь получит экспресс-тесты на коронавирус [ Редактировать ]
В среду, 18 ноября, глава правительства Денис Шмыгаль в ходе заседания Кабинета министров заявил, что Украина закупит 6 млн экспресс-тестов на коронавирус, а также рассказал, кто сможет сделать их в первую очередь.
Так, по его словам, сперва их получат семейные врачи и бригады "скорой".
По его словам, комитет парламента по вопросам бюджета поддержал решение правительства о выделении 1 млрд гривен на их закупку.
Тесты получат преимущественно семейные врачи и мобильные бригады "скорой". Так у нас появится эффективный и быстрый инструмент дополнительного тестирования.
Шмыгаль добавил, что еще 900 млн гривен пойдет на дополнительное обеспечение кислородом коек в стационарах всех областей. Дополнительные средства направят и в регионы для подготовки организации мобильных госпиталей.
Будем надеяться, что до этого дело не дойдет, но мы должны быть готовы и предусмотреть все варианты.
Напомним, украинка рассказала о том, как Китай "победил" пандемию коронавируса.
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