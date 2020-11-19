Великобритания создает "космическое командование" и силы кибербезопасности [ Редактировать ]
Источник: NASA
В ближайшие четыре года Великобритания увеличит оборонные расходы на рекордные 16,5 млрд фунтов стерлингов. Об этом сообщила канцелярия правительства, передает BBC.
Кроме того, в Соединенном Королевстве будут созданы национальные силы кибербезопасности, агентство по искусственному интеллекту и "космическое командование".
По словам премьер-министра Бориса Джонсона, дополнительные инвестиции в оборонный сектор позволят сделать Великобританию "глобальным лидером в киберпространстве и космосе".
Международная ситуация более опасна и более конкурентна, чем когда-либо со времен холодной войны, и Британия должна быть верна своей истории и соответствовать своим союзникам. Чтобы добиться этого, нам необходимо повсеместно расширить наши возможности.
Официально о создании нового "космического командования" глава правительства объявит сегодня, 19 ноября. Как уточняется в сообщении Даунинг-стрит, командование может уже в 2022 году запустить в космос первую британскую ракету.
Накануне, 18 ноября, министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что сейчас "враги Великобритании стремятся превратить космос в оружие".
В последние годы все больше стран использовали противоспутниковое оружие. Ранее в этом году вместе с руководителем космических операций США мы обозначили агрессию России в космосе.
По словам Бена Уоллеса, противодействие России в космосе должно стать одним из главных направлений внешней политики Великобритании. Ранее об испытаниях Россией противоспутникового оружия в космосе заявило Космическое командование США.
Ранее сообщалось, что Европейское космическое агентство создает зонд для защиты Земли от астероидов.
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