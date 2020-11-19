В Полтаве сотрудники полиции совместно со спецподразделением КОРД "накрыли" наркоторговцев, распространяющих психотропные вещества через интернет. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Адреса для связи через мессенджер писали на фасадах зданий и связывались с "клиентами".

Фото: Нацполиция

Полицейские выяснили, что для связи с "клиентами" сообщники использовали мобильный мессенджер. Никнеймы специально созданного мобильного "сервиса" рекламировали на фасадах домов и городских сооружений. Оплату за товар получали на электронные кошельки.

Отмечается, что правоохранители провели обыски в квартира подозреваемых и изъяли около сотни марок, которые могут быть различными синтетическими наркотиками, более 40 зип-пакетов с веществом, похожим на метамфетамин и амфетамин, контейнеры с каннабисом, оружие, банковские карты и наличные средства.

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