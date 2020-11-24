Життя без криміналу. В Мін'юсті презентували документальний фільм про трьох злочинців, які намагаються повернутися до нормального життя. Цей підхід до покарання називається - пробація.

Як він працює і чи стане він ефективнішим за традиційний "строк за ґратами"?

Влад разом з товаришем викрав мотоцикл.

Мы просто хотели поприкалываться - он хотел мотоцикл, а я просто за компанию, почему бы и нет.

Василь - грабував людей.

Считаю денег сколько я взял, и в голосу залетело, а может пойти вернуть, та не - уже поздно возвращать, надо было думать перед этим, чтоо я сделал.

Тетяна - вбила рідного брата, який напав на неї. І всі троє зараз на волі - намагаються виправити помилки минулого і повернутися до нормального життя.

Це герої документального фільму Марини Мармеладзе "Не про грати", який презентували в Мін'юсті. Мета стрічки: показати, що злочинців треба не тільки карати, а й виправляти їх.

Марина Мармеладзе, авторка фільму:

Цим займаються соціологи, психологи - і психологів тут ключова роль. Якраз річ у тім, що уваги до теми психології і суспільства. Що до психологів треба звертатися - щоб вилікувати небезпечне суспільство.

Такий підхід до покарання злочинців називається пробація. І не варто плутати це з прощенням. В Мін'юсті кажуть: це те саме покарання, але людина не відсижує строк у в'язниці, а під наглядом і контролем спеціалістів опиняється на волі, має знайти роботу, лягти на лікування, якщо це необхідно, або ж пройти навчання і опанувати професію.

Денис Малюська, міністр юстиції України:

Пробація розрахована на ті випадки, де зараз застосовується обмеження волі, або арешт - це легкі злочини, ми не плануємо заміняти пробацією ті покарання, де є позбавлення волі.

У Мін'юсті запевняють, кількість рецидивів після пробації в десятки разів менша, ніж після ув'язнення. До того ж це істотна економія бюджету - на утримання одного засудженого за ґратами Україна витрачає 10 тисяч гривень на місяць. А якщо людина потрапляє на пробацію - витрати зменшуються до 900 гривень.

Олена Висоцька, заступниця міністра юстиції України:

Сьогодні на обмеженні волі відбувають покарання приблизно 1700-1800 осіб. Саме ці люди в першу чергу потраплять на пробацію, - а це утримання десяти установ виконання покарання по всій Україні.

Система пробації діє в Україні 5 років. Нині за таким принципом відбуває покарання понад 58 тисяч людей. Більшість з них були засуджені до позбавлення волі, але за хорошу поведінку потрапили на пробацію.

Голова цієї служби Олег Янчук запевняє: за ними ретельно стежать, і якщо людина хоч трохи відхилиться від правил - потрапить назад до в'язниці.